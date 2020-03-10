Райола: ФИФА похожа на коммунистического диктатора

Известный футбольный агент Мино Райола выступил против Международной федерации футбола (ФИФА). Нидерландец заявил, что он и его коллеги будут добиваться создания отдельной организации, которая будет управлять трансферами и не будет подчиняться ФИФА.

«ФИФА похожа на коммунистического диктатора, который постоянно говорит всем, что нужно делать. Люди уже всё поняли. Хотим, чтобы правила работы стали более прозрачными. И здорово, если ФИФА тоже хочет этого. Нужно заявить о наших правах. Пока что ФИФА говорит, что всё решает только она. Это просто смешно.

Футболу нужна новая система. Сейчас ФИФА хочет управлять всем, но это невозможно. Почему она забирает часть наших денег? В Европе мы работаем с клубами, и у нас нет никаких проблем. Почему я должен работать через ФИФА, если уже есть УЕФА? Поэтому мы и решили, что с нас хватит.

Будем бороться за создание новой системы. В Европе можно создать отдельную организацию для трансферов, игроков и агентов. Нам не нужна ФИФА. Нами не должна управлять организация, у которой есть проблемы с коррупцией. Им нужно решить собственные проблемы», — приводит слова Райолы Goal.