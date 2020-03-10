Чемпионат Италии могут не доиграть. В таком случае трофей не достанется никому

В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.



Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесён Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Континентальное первенство в таком случае проведут осенью или в следующем году.



Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчу каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.



Наконец, худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учётом их нынешнего положения в таблице. При этом коллективы, находящиеся в зоне вылета, останутся в лиге, а из Серии B получат повышение в классе две команды. Таким образом, Серия А будет расширена до 22 клубов.

Чемпионат Италии остановлен на месяц. И неизвестно, что будет дальше Коронавирус отменил футбол.