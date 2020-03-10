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Защитник «Боруссии» Хакими: если «Реал» захочет вернуть меня, я соглашусь

Защитник «Боруссии» Хакими: если «Реал» захочет вернуть меня, я соглашусь
Футбол / Испания 0

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими поделился мнением о мадридском «Реале», за который он выступает с 2017 года. Нынешний сезон стал для 21-летнего марокканца вторым в стане «шмелей», которые арендовали его у «сливочных» летом 2018 года.

«Реал» — клуб, который я называю домом. Мне нравилось играть там. Если «Реал» захочет меня вернуть, я соглашусь. Если нет, мне придётся написать следующую главу своей карьеры в другом замечательном клубе.

Зинедин Зидан дал мне шанс и уверенность играть на профессиональном уровне. Благодарен ему за то, что он верил в меня, и за то, как он ко мне относился. Всегда буду ему благодарен.

Решение перейти в «Боруссию»? Когда думаю об этом, понимаю, что это было лучшее решение, которое я мог тогда принять. Я играю и развиваюсь как футболист, а это именно то, что мне нужно», — цитирует Хакими Goal со ссылкой на эфир телеканала TF1.

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