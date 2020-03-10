Инс: в «МЮ» Фернандеш может стать таким же героем, каким был Скоулз или Кантона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Бруну Фернандеше.

«Фернандеш играет на фантастическом уровне с тех пор, как перешёл в «Юнайтед». Он может стать настоящим героем клуба, таким же, каким был Пол Скоулз или Эрик Кантона. Я говорю не о выступлениях или уровне футбола. У «Юнайтед» очень долго не было такого героя. Бруну может всё исправить», — приводит слова Инса Goal.

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в минувшее зимнее трансферное окно за € 55 млн. В 7 матчах английской Премьер-лиги 25-летний португалец записал в свой актив 2 мяча и 3 результативные передачи.

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