Уткин обратился к болельщикам «Зенита»

Известный блогер Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам петербургского «Зенита».
«Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчёт в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.
Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я всё это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги – это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.
Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 10 марта 2020
-
11:41
-
11:31
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:43
-
05:33
-
04:05
-
02:22
-
02:03
-
01:40
-
01:24
-
00:51
-
00:35
-
00:30
-
00:04
- 9 марта 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:39
-
23:33
-
23:13
-
23:08
-
22:54
-
22:53
-
22:28
-
22:24