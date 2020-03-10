Холанд: ничего не боюсь. Хотя нет, ненавижу змей
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, к чему испытывает страх, а также поделился воспоминаниями о трудностях в юности.
«Я ничего не боюсь. Хотя нет, вообще-то я ненавижу змей. Всё, больше ничего. Травмы? Нет, их я не боюсь. Нельзя сдерживать их. Это невозможно. Если начать мыслить таким образом, то никогда не сможешь двигаться вперёд.
Что касается времени в юности, когда я не мог играть в футбол, это длилось четыре месяца и было связано с тем, что я слишком быстро рос. Я больше не мог играть. Это был худший момент для меня, я ненавидел это время. Нет ничего хуже, чем не иметь возможности выходить на поле», — цитирует Холанда Get French Football News со ссылкой на France Football.
Холанд: Мбаппе — выдающийся игрок
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