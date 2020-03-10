Вернер рассказал о плюсах и минусах перехода в «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «МЮ»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ожидается, что предстоящим летом 24-летний немец перейдёт в один из европейских топ-клубов.
«В современном футболе есть два варианта. Первый — стать частью такого клуба, как «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Это хорошие рабочие команды с отличными тренерами. Но тут нужно задать себе вопрос: действительно ли ты хочешь присоединиться к такому клубу, где и без тебя у каждого игрока сложная ситуация? Нужно учитывать этот момент.
Второй вариант — команды, которые нуждаются в серьёзных изменениях, поскольку ещё недавно они завоёвывали большие трофеи, но теперь не могут конкурировать на высшем уровне. «Манчестер Юнайтед» для меня является именно таким клубом.
На этом этапе карьеры я спрашиваю себя: хочу ли я стать частью новой команды, сделать что-то новое или хочу остаться в своём клубе и добиться чего-нибудь большого», — приводит слова Вернера Sky Sports.
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