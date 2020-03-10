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Молдавская федерация футбола пока не меняла планов о проведении матча с Россией

Молдавская федерация футбола пока не меняла планов о проведении матча с Россией
Футбол / Сборная России 0

В Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

Несмотря на это, Молдавская федерация футбола пока не сообщала Российскому футбольному союзу об изменении планов о проведении товарищеской встречи Молдавия — Россия, которая должна состоятся в Кишинёве на стадионе «Зимбру» 31 марта.

Во время предстоящей паузы на матчи сборных у национальной команды России запланирована также встреча с Швецией (Стокгольм, стадион «Френдс-Арена», 28 марта).

Напомним, ранее из-за угрозы коронавируса в Италии приостановили все спортивные турниры в стране до 3 апреля.

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