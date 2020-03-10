«Шальке» отдал Фермана в аренду норвежскому клубу

«Шальке-04» на своём официальном сайте объявил об уходе вратаря Ральфа Фермана.



31-летний футболист присоединился к норвежской команде «Бранн» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Клуб является трёхкратным чемпионом своей страны, а в прошлом сезоне финишировал лишь на девятом месте в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив отделили 12 очков, от зоны вылета – 10. Новый сезон в Норвегии стартует в апреле.



В первой половине нынешней кампании Ферман находился в аренде в «Норвич Сити». За клуб он провёл всего один матч в английской Премьер-лиге.



Ферман является воспитанником «Шальке», за который выступал с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в «Айнтрахт». Проведя два года во Франкфурте, голкипер вернулся в родной клуб.

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