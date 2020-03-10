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Ответный матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге чемпионов пройдёт при пустых трибунах

Ответный матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге чемпионов пройдёт при пустых трибунах
Футбол / Лига чемпионов 0

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт без болельщиков, сообщает Marca.

Соответствующее решение было принято на сегодняшней встрече представителей правительства и каталонского клуба. Данные меры предосторожности связаны с распространением коронавируса COVID-19.

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд прошла в Неаполе завершилась со счётом 1:1.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. В Италии из-за распространения коронавируса было принято решение о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В частности, были отменены матчи Серии А.

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