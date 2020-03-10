В Молдавии отложили начало продаж билетов на матч с Россией из-за коронавируса

Молдавская федерация футбола отложила начало продаж билетов на товарищескую встречу Молдавия — Россия, которая должна состоятся в Кишинёве на стадионе «Зимбру» 31 марта, сообщает пресс-служба организации в «Инстаграме».

Решение футбольных властей Молдавии связано с введённым в стране запретом на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

Билеты на матч Молдавия — Россия должны были поступить в продажу 11 марта.

Во время предстоящей паузы на матчи сборных у национальной команды России запланирована также встреча с Швецией (Стокгольм, стадион «Френдс-Арена», 28 марта).