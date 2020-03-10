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«Сказали, что сейчас не всё решает тренер». Кокорин — об уходе из «Зенита»

«Сказали, что сейчас не всё решает тренер». Кокорин — об уходе из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился подробностями своего перехода в клуб из «Зенита» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно.

«Ротенберг говорит, что я знал обо всём заранее? Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся – прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы. Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно, как возможно, что без ведома тренера отдают игрока. Сказал: «При всём уважении, при чём тут руководство, если тренеру это нужно?» Они говорят: «Так получается, что сейчас не всё решает тренер».

Правда ли, что у Семака небольшие проблемы с клубом после этой истории? Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

«Возвращаться в «Зенит» смысла нет, отношения испорчены». Кокорин заговорил
Самый обсуждаемый футболист страны и история, за которой следили многие, — в свежем выпуске «КраСавы».
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