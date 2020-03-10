Кокорин заявил, что «Зенит» ни разу не заплатил ему прописанные в контракте 18 тыс. рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», опроверг слухи о требованиях по зарплате в переговорах с сине-бело-голубыми, а также заявил, что петербургский клуб не выплачивал ему оклад полгода.
«Зенит» говорит, что я просил € 4 млн. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тыс. рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всё это придумали, а я это им руки выкручивал по поводу контракта.
У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю. Хотя бы попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 10 марта 2020
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