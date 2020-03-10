Кокорин рассказал, что «Зенит» не отпустил его в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель» в минувшее зимнее трансферное окно.



«Единственный клуб, который был от меня, как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.



«Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешёл в «Сочи»? Получается так», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

«Возвращаться в «Зенит» смысла нет, отношения испорчены». Кокорин заговорил Самый обсуждаемый футболист страны и история, за которой следили многие, — в свежем выпуске «КраСавы».