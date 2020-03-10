Кокорин рассказал, что «Зенит» не отпустил его в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель» в минувшее зимнее трансферное окно.
«Единственный клуб, который был от меня, как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.
«Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешёл в «Сочи»? Получается так», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 10 марта 2020
-
14:40
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:08
-
13:03
-
12:47
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:09
-
11:41
-
11:31
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:43
-
05:33
-
04:05
-
02:22
-
02:03
-
01:40