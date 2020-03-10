Артета: в этом сезоне «Манчестер Сити» сильно не везёт

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артата в преддверии выездной встречи 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» поделился мнением о результатах «горожан» в нынешнем сезоне.

До декабря 2019 года Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в штабе «Манчестер Сити».

«Иногда мелкие детали имеют значение. Думаю, им сильно не везёт. Это футбол. Всё может случиться. Мы должны подойти к матчу в лучшей форме, чтобы у нас был шанс на победу.

Это будет особенный вечер. Мне будет приятно вернуться в Манчестер. Теперь я нахожусь в другом положении на другой скамейке. Буду изо всех сил защищать свой клуб», — цитирует Артету Goal.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере завтра, 11 марта, начало — в 22:30 мск.