Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса
Власти Испании приняли решение провести 28-й и 29-й туры Примеры без зрителей на стадионах из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. При пустых трибунах будут сыграны также встречи 32-го и 33-го тура Сегунды (второй по силе дивизион страны), сообщает Marca.
Ранее в Италии из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение всех спортивных мероприятий до 3 апреля.
COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 103 страны мира. На этот момент подтверждено 114 595 случаев заражения, 4028 людей скончались, выздоровело 64 046 человек.
Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020
Турнирная таблица испанской Примеры сезона-2019/2020
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