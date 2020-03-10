Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса

Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса
Футбол / Испания 0

Власти Испании приняли решение провести 28-й и 29-й туры Примеры без зрителей на стадионах из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. При пустых трибунах будут сыграны также встречи 32-го и 33-го тура Сегунды (второй по силе дивизион страны), сообщает Marca.

Ранее в Италии из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение всех спортивных мероприятий до 3 апреля.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 103 страны мира. На этот момент подтверждено 114 595 случаев заражения, 4028 людей скончались, выздоровело 64 046 человек.

Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020

Турнирная таблица испанской Примеры сезона-2019/2020

В Молдавии отложили начало продаж билетов на матч с Россией из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020