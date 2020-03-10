Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса

Власти Испании приняли решение провести 28-й и 29-й туры Примеры без зрителей на стадионах из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. При пустых трибунах будут сыграны также встречи 32-го и 33-го тура Сегунды (второй по силе дивизион страны), сообщает Marca.

Ранее в Италии из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение всех спортивных мероприятий до 3 апреля.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 103 страны мира. На этот момент подтверждено 114 595 случаев заражения, 4028 людей скончались, выздоровело 64 046 человек.

Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020

Турнирная таблица испанской Примеры сезона-2019/2020