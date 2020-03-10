В тюрьме Роналдиньо пройдёт турнир по футзалу

В парагвайской тюрьме, где отбывает наказание бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, пройдёт турнир по футзалу, сообщает The Sun со ссылкой на Extra.



Соревнования стартуют 16 марта. При этом обладатель «Золотого мяча» 2005 года, скорее всего, участия в них не примет. Не исключено, что экс-футболист будет наблюдать за матчами со стороны.



Ранее в Сети появилось первое фото Роналдиньо из тюрьмы.



Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до 6 месяцев.



Роналдиньо известен в Европе по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме