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«Деревенский поступок деревенского человека». Уткин — об отказе Гончаренко от рукопожатия

«Деревенский поступок деревенского человека». Утки
«Деревенский поступок деревенского человека». Уткин — об отказе Гончаренко от рукопожатия
Футбол / Кубок России 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об инциденте после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА, когда главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался пожимать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско.

«У меня два резюме по этому поводу. Одно – короткое, другое – развёрнутое. Короткое звучит очень просто. Все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

Но что при этом важно: когда мы говорим «деревня», сразу возникает отторжение. Говорят столичный снобизм, «кто вы такие» и так далее. Нет, в деревне нет ничего плохого. Как и в городе. Просто всему есть своё место и время. Жест Гончаренко показывает одну очень простую вещь: он не умеет переносить стресс, у него стресс преобразуется в негативную реакцию. И, на самом деле, мы это уже наблюдали в конце прошлого сезона и начале этого, когда команда, совершенно очевидно, не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований. Внутри команды накопилась некоторая раздражительность. Я ищу эвфемизмы, но вы понимаете, о чём я говорю, если можете восстановить в себе ощущения октября прошлого года. А о чём говорит то, что стресс воплощается в человеке таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. О том, что на более высоком уровне, где эмоций будет ещё больше, а ответственность – ещё выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби?
Мнения разделились, но актёр Грушевский сообщил важную деталь.
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