Куртуа и Марсело не помогут «Реалу» в ответном матче с «Манчестер Сити»
Мадридский «Реал» в ближайших матчах не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов основного состава.
Как сообщает AS, своей команде в ближайшее время не помогут вратарь Тибо Куртуа и защитник Марсело. Бельгиец получил травму паха, и сроки его восстановления, вероятно, составят две недели. Бразилец в свою очередь повредил мышцы бедра.
Скорее всего, Куртуа и Марсело пропустят матчи с «Эйбаром» в Примере и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Также существует вероятность, что «сливочные» сыграют без них с «Валенсией» в чемпионате.
Матч «Реал» – «Эйбар» пройдёт в Мадриде 13 марта. После этого 17 марта мадридская команда встретится на выезде с «Манчестер Сити». Матч с «Валенсией» состоится 21 марта.
«Реал» провёл худший матч в году. А Зидан даже считает, что худший в сезоне
Упустили первое место через неделю после победы над «Барселоной».
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