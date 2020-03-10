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Куртуа и Марсело не помогут «Реалу» в ответном матче с «Манчестер Сити»

Куртуа и Марсело не помогут «Реалу» в ответном матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» в ближайших матчах не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов основного состава.

Как сообщает AS, своей команде в ближайшее время не помогут вратарь Тибо Куртуа и защитник Марсело. Бельгиец получил травму паха, и сроки его восстановления, вероятно, составят две недели. Бразилец в свою очередь повредил мышцы бедра.

Скорее всего, Куртуа и Марсело пропустят матчи с «Эйбаром» в Примере и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Также существует вероятность, что «сливочные» сыграют без них с «Валенсией» в чемпионате.

Матч «Реал» – «Эйбар» пройдёт в Мадриде 13 марта. После этого 17 марта мадридская команда встретится на выезде с «Манчестер Сити». Матч с «Валенсией» состоится 21 марта.

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