Тер Штеген хочет получать € 15 млн в год. «Барселона» не готова пойти на такие условия
Руководство «Барселоны» не может договориться с голкипером Марк-Андре тер Штегеном о подписании нового контракта, сообщает Goal.
Тер Штеген хочет повышения зарплаты до € 15 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после нападающего Лионеля Месси. Каталонский клуб не готов пойти на такие условия. Стороны прекратили переговоры до окончания нынешнего сезона.
Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года. Нынешнее соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.
В услугах тер Штегена заинтересованы лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». Трансферная стоимость вратаря оценивается в € 90 млн.
Календарь матчей испанской Примеры сезона-2019/2020
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