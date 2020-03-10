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Тер Штеген хочет получать € 15 млн в год. «Барселона» не готова пойти на такие условия

Тер Штеген хочет получать € 15 млн в год. «Барселона» не готова пойти на такие условия
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» не может договориться с голкипером Марк-Андре тер Штегеном о подписании нового контракта, сообщает Goal.

Тер Штеген хочет повышения зарплаты до € 15 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после нападающего Лионеля Месси. Каталонский клуб не готов пойти на такие условия. Стороны прекратили переговоры до окончания нынешнего сезона.

Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года. Нынешнее соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

В услугах тер Штегена заинтересованы лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». Трансферная стоимость вратаря оценивается в € 90 млн.

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