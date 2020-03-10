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Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» пройдёт без болельщиков

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси» пройдёт без болельщиков
Футбол / Лига чемпионов 0

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Челси» пройдёт при пустых трибунах, сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Данные меры предосторожности связаны с распространением коронавируса COVID-19. При этом если «Бавария» выйдет в четвертьфинал, то и там будет вынуждена провести домашнюю встречу без болельщиков.

Матч «Бавария» – «Челси» состоится 18 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд прошла в Лондоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу немецкой команды.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончалось более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

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