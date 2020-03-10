УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Лига чемпионов и Лига Европы находятся под угрозой срыва из-за распространения коронавируса COVID-19.



Как сообщает The Sun со ссылкой на Catalunya Radio, УЕФА рассматривает вариант, при котором нынешние розыгрыши обоих еврокубковых турниров будут приостановлены начиная со следующих стадий, матчи которых должны пройти в апреле.



Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. В главном еврокубковом турнире без болельщиков пройдут встречи «Пари Сен-Жермен» – «Боруссия», «Валенсия» – «Аталанта», «Барселона» – «Наполи» и «Бавария» – «Челси».



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

УЕФА просят перенести Евро-2020. Один из вариантов — проведение турнира в 2021 году