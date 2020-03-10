УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Лига чемпионов и Лига Европы находятся под угрозой срыва из-за распространения коронавируса COVID-19.
Как сообщает The Sun со ссылкой на Catalunya Radio, УЕФА рассматривает вариант, при котором нынешние розыгрыши обоих еврокубковых турниров будут приостановлены начиная со следующих стадий, матчи которых должны пройти в апреле.
Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. В главном еврокубковом турнире без болельщиков пройдут встречи «Пари Сен-Жермен» – «Боруссия», «Валенсия» – «Аталанта», «Барселона» – «Наполи» и «Бавария» – «Челси».
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.
- 10 марта 2020
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:31
-
16:28
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:34
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:08
-
13:03
-
12:47
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:09
-
11:41
-
11:31
-
11:23