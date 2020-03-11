Мамут: «Чемпионат» должен оставаться лидером

Сегодня, 11 марта, «Чемпионат» празднует 15-летний юбилей со дня своего основания. Первая новость на сайте (тогда он ещё назывался «Чемпионат.ру») появилась 11 марта 2005 года в 20 часов 34 минуты.
Акционер холдинга «Рамблер Групп» Александр Мамут признался, что рад быть причастным к проекту «Чемпионат», и первым поздравил его с днём рождения.
«Спорт – это одно из немногих достоверных событий, которое происходит у нас на глазах. В нём нет ни йоты фальши. Поэтому интерес к спорту растёт и будет расти дальше. В этом смысле то, что сделал «Чемпионат» за эти 15 лет, уникально.
Обязательно хочу сказать тёплые слова в адрес Димы Сергеева, основавшего «Чемпионат» в 2005 году и в 2006 году присоединившегося к нам. Он проделал фантастическую работу.
Команде «Чемпионата» удалось найти правильную интонацию и формат, сделать проект технологичным, удобным и своевременным. И сейчас сайт в полной мере удовлетворяет интерес людей к спорту со всех точек зрения.
Будущее «Чемпионата»? Он должен быть везде и повсюду. И при этом оставаться лидером. Вообще, это была гениальная придумка – назвать сайт «Чемпионатом». И сейчас его можно смело назвать главным словом в спорте, потому что ни один спорт не может обойтись без этого слова. Я просто счастлив, что имею отношение к такому замечательному проекту, и сегодня поздравляю с 15-летием всех тех, кто ежедневно развивает ресурс, и, конечно же, его читателей", — отметил Александр Мамут.
- 11 марта 2020
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
21:59
-
21:47
-
21:35
-
21:33
-
21:15
-
21:03
-
20:56
-
20:53