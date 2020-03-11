Мамут: «Чемпионат» должен оставаться лидером

Сегодня, 11 марта, «Чемпионат» празднует 15-летний юбилей со дня своего основания. Первая новость на сайте (тогда он ещё назывался «Чемпионат.ру») появилась 11 марта 2005 года в 20 часов 34 минуты.



Акционер холдинга «Рамблер Групп» Александр Мамут признался, что рад быть причастным к проекту «Чемпионат», и первым поздравил его с днём рождения.



«Спорт – это одно из немногих достоверных событий, которое происходит у нас на глазах. В нём нет ни йоты фальши. Поэтому интерес к спорту растёт и будет расти дальше. В этом смысле то, что сделал «Чемпионат» за эти 15 лет, уникально.



Обязательно хочу сказать тёплые слова в адрес Димы Сергеева, основавшего «Чемпионат» в 2005 году и в 2006 году присоединившегося к нам. Он проделал фантастическую работу.



Команде «Чемпионата» удалось найти правильную интонацию и формат, сделать проект технологичным, удобным и своевременным. И сейчас сайт в полной мере удовлетворяет интерес людей к спорту со всех точек зрения.



Будущее «Чемпионата»? Он должен быть везде и повсюду. И при этом оставаться лидером. Вообще, это была гениальная придумка – назвать сайт «Чемпионатом». И сейчас его можно смело назвать главным словом в спорте, потому что ни один спорт не может обойтись без этого слова. Я просто счастлив, что имею отношение к такому замечательному проекту, и сегодня поздравляю с 15-летием всех тех, кто ежедневно развивает ресурс, и, конечно же, его читателей", — отметил Александр Мамут.