Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Ранее форвард, возможно, сказал это в беседе с блогером Евгением Савиным. Слова были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео.

«Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты, как обычно, пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» – написал Кокорин в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, что 28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды. Изначально футболист отказывался от перехода, так как руководители клубов договорились о сделке без его согласия. Впрочем, через некоторое время переход состоялся.