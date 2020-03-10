УЕФА не планирует переносить старт Евро-2020 из-за коронавируса
Старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе УЕФА.
«УЕФА поддерживает связь с международными и местными органами власти относительно распространения коронавируса. Необходимости менять что-то в запланированном расписании нет. Данный вопрос находится под постоянным контролем», — отметили в пресс-службе организации.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. В Италии на данный момент зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.
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