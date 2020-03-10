Гвардиола: если зрители не могут прийти на стадион, нет никакого смысла играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



«Стоит ли играть без зрителей? Мы делаем свою работу для людей. Если они не могут прийти, нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге без зрителей на трибунах», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.