Гвардиола: если зрители не могут прийти на стадион, нет никакого смысла играть
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Стоит ли играть без зрителей? Мы делаем свою работу для людей. Если они не могут прийти, нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге без зрителей на трибунах», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.
УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса
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