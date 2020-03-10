Кокорин: некие люди сказали, что за € 5 млн меня точно выпустят

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что некие люди пытались заработать на нём, когда он сидел в тюрьме.

«Самая большая сумма, на которую меня пытались нагреть — € 5 млн. Но я не знаю этих людей. Они просто обращались к родителям, говорили, что точно выпустят.

Люди в погонах ни разу провоцировали на взятку. Нас попытались максимально ограничить ото всех. Им тоже не хотелось с нами общаться, мы на виду, чтобы это не ушло в прессу. Если бы даже я начал предлагать деньги, никто бы от меня их не взял.

Российские тюрьмы – это ад? Это неправда. Первые четыре дня в СИЗО я просто отсыпался, не кушал, не понимал, где я нахожусь, что происходит. Самое страшное – непонимание, мы не имеем представления, только из фильмов. Ты не понимаешь, почему я здесь, не понимаешь, что будет завтра, тебя ограничивают от встречи с родными.

Тюрьма — это другой мир, там свои правила. Их придумали много лет назад, по ним живут. Люди стараются их выполнять, за слова отвечают, за поступками должны следить. Если что-то пойдёт не по правилам, соберутся, обсудят и выведут на чистую воду. Надо посоветоваться лишний раз, прежде чем что-то сделать", — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.