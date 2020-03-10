Клопп — о возможном проведении матча ЛЧ с «Атлетико» без зрителей: примем любое решение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» без зрителей из-за коронавируса.
«В данной ситуации важно не быть тренером, а оставаться человеком. Некоторые вещи важнее футбола. Нам необходимо время, чтобы найти решение этой проблемы. У меня не так много информации. Мы будем уважать любое решение. Мы примем его, но я не знаю, какой смысл это будет иметь в данный момент. Так обстоят дела», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится завтра, 11 марта, в Ливерпуле. Напомним, ответная встреча завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.
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