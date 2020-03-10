Матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей до 15 апреля из-за коронавируса

Все матчи Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей до 15 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте французских профессиональных лиг (LFP). Эта мера принята в связи с распространением коронавируса во Франции.

Ранее матч 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» был перенесён из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Во Франции на данный момент зафиксировано 1412 случаев заражения коронавирусом. По последним данным, жертвами коронавируса в стране стали уже 30 человек.