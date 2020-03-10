Ближайшие матчи чемпионата Португалии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Ближайшие матчи чемпионата Португалии пройдут без зрителей, сообщается на официальном сайте Португальской федерации футбола.



Данное решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса. При пустых трибунах состоятся матчи всех профессиональных футбольных, а также мини-футбольных лиг Португалии. Чрезвычайная группа будет следить за развитием ситуации и оставляет за собой право пересмотра принятых мер безопасности.



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. На данный момент в Португалии зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом.

Матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей до 15 апреля из-за коронавируса