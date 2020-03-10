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«Челси» заключил контракт с 16-летним финским хавбеком

«Челси» заключил контракт с 16-летним финским хавбеком
Футбол / Англия 0

«Челси» заключил контракт с 16-летним полузащитником финского ХИКа Джими Тауриайненом. Футболист присоединится к академии лондонского клуба 1 июля 2020 года.

«Я рад подписать контракт с „Челси“, и это честь носить форму лондонцев следующим летом. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Тауриайнен в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Джими Тауриайнена в «Инстаграме».

Ранее Тауриайнен прошёл просмотр в лондонском «Челси». Прежде чем согласиться на контракт, финский футболист также прошёл просмотр в миланском «Интере» и туринском «Ювентусе».

«Челси» набрал 48 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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