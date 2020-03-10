Бартомеу — о матче с «Наполи» без зрителей: зато фанаты не будут критиковать меня

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» при пустых трибунах из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.
«Мы подчинились требованию о проведении матча без зрителей и сочувствуем фанатам, но должны нести ответственность», — приводит слова Бартомеу AS.
Также президент пошутил на тему недовольства болельщиков его работой: «По крайней мере фанаты не будут выражать недовольство моей работой. Я лично махал платком, когда „Барселона“ продала Роналдо в „Интер“.
Кроме того, Бартомеу оценил экономический ущерб от матча без зрителей в € 6 млн.
Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.
- 10 марта 2020
-
19:11
-
19:10
-
18:52
-
18:50
-
18:32
-
18:20
-
18:17
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:31
-
16:28
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:34
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:08