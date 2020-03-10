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Бартомеу — о матче с «Наполи» без зрителей: зато фанаты не будут критиковать меня

Бартомеу — о матче с «Наполи» без зрителей: зато фанаты не будут критиковать меня
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» при пустых трибунах из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.

«Мы подчинились требованию о проведении матча без зрителей и сочувствуем фанатам, но должны нести ответственность», — приводит слова Бартомеу AS.

Также президент пошутил на тему недовольства болельщиков его работой: «По крайней мере фанаты не будут выражать недовольство моей работой. Я лично махал платком, когда „Барселона“ продала Роналдо в „Интер“.

Кроме того, Бартомеу оценил экономический ущерб от матча без зрителей в € 6 млн.

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

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