Робертсон: не можем контролировать поведение игроков «Атлетико», всё в руках арбитра

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
«У нас есть определённый опыт игры с „Атлетико“, приобретённый три недели назад. Думаю, мы сумели справиться с довольно грубой игрой соперника. Иногда подобное расстраивает, но думаю, это не изменится. Мы не можем контролировать поведение игроков „Атлетико“, здесь всё в руках арбитра. Мы не можем сами терять контроль. Надо спокойно работать, делать своё дело. Прошлая игра дала нам некий опыт. Самое главное — превратить свои моменты в голы», — приводит слова Робертсона Mundo Deportivo.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится завтра, 11 марта, в Ливерпуле. Напомним, ответная встреча завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.
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