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5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Арсенала» Бернда Лено, отразившего удар в упор в исполнении игрока «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).

Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта вытащил мяч из-под перекладины в матче с «Уотфордом» (1:0).

Далее следует двойной сейв вратаря «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона, который выручил команду при ударах с близкого расстояния во встрече с «Норвич Сити» (1:0).

Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти отразил два удара в упор в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

Замыкает список вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, отбивший удар в матче с «Челси» (0:4).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020

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