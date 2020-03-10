5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Арсенала» Бернда Лено, отразившего удар в упор в исполнении игрока «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).



Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта вытащил мяч из-под перекладины в матче с «Уотфордом» (1:0).



Далее следует двойной сейв вратаря «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона, который выручил команду при ударах с близкого расстояния во встрече с «Норвич Сити» (1:0).



Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти отразил два удара в упор в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).



Замыкает список вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, отбивший удар в матче с «Челси» (0:4).

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Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020