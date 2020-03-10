5 лучших сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 29-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Арсенала» Бернда Лено, отразившего удар в упор в исполнении игрока «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).
Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта вытащил мяч из-под перекладины в матче с «Уотфордом» (1:0).
Далее следует двойной сейв вратаря «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона, который выручил команду при ударах с близкого расстояния во встрече с «Норвич Сити» (1:0).
Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти отразил два удара в упор в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
Замыкает список вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, отбивший удар в матче с «Челси» (0:4).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Читайте также
- 10 марта 2020
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:11
-
19:10
-
18:52
-
18:50
-
18:32
-
18:20
-
18:17
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:31
-
16:28
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:34
-
15:16
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент