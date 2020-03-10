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Чемпиона Италии сезона-2019/20 могут определить с помощью матчей плей-офф

Чемпиона Италии сезона-2019/20 могут определить с помощью матчей плей-офф
Футбол / Италия 0

Федерация футбола Италии (FIGC) на саммите вынесла предложения о том, как должен завершиться чемпионат страны сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте организации.

FIGC предложила три варианта развития событий в чемпионате — либо завершить турнир без определения победителя, либо присвоить титул лидеру чемпионата на данный момент, либо организовать плей-офф турнира с целью выявления победителя. Трём ведущим дивизионам Италии предстоит принять решение по данному вопросу до 23 марта. Также может быть рассмотрен вариант переноса окончания сезона на 31 мая 2020 года.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Ранее национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи Серии А.

Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля
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