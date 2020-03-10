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Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков покинет свой пост, сообщает Sport24.

По сведениям издания, Дюков уходит из клуба по собственному желанию. Никакого конфликта внутри клуба не было. В данный момент нет информации, кто станет преемником специалиста.

Дюков является главой селекционного отдела «армейцев» с 2017 года. В клуб он пришёл в 2011 году и получил должность менеджера селекционного отдела.

ЦСКА, набрав 35 очков в 21 туре, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (47). Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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