Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков покинет свой пост, сообщает Sport24.
По сведениям издания, Дюков уходит из клуба по собственному желанию. Никакого конфликта внутри клуба не было. В данный момент нет информации, кто станет преемником специалиста.
Дюков является главой селекционного отдела «армейцев» с 2017 года. В клуб он пришёл в 2011 году и получил должность менеджера селекционного отдела.
ЦСКА, набрав 35 очков в 21 туре, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (47). Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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