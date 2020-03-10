«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» на «Чемпионате»
Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему будут ассистировать судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Гуильермо Куадра Фернандес.
Первый матч в Лондоне завершился победой немецкой команды со счётом 1:0.
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