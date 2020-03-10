Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Аталанта» на «Чемпионате»

Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистировать ему будут судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья — Себастьян Колтеску.

Первый матч в Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020