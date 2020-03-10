«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Аталанта» на «Чемпионате»



Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистировать ему будут судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья — Себастьян Колтеску.



Первый матч в Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1.