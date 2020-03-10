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Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом»

Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Что касается удаления Кверквелии, то в этом эпизоде я не вижу, что защитник лишает игрока «Ахмата» возможности забить мяч. Это видно по полёту мяча — он летел во вратаря. Если бы Гильерме остался в левом углу, то даже обсуждать было бы нечего. Другое дело, если бы там стоял полевой игрок. Но там был Гильерме, поэтому это пенальти и жёлтая», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Эпизод с удалением Кверквелии произошёл на 84-й минуте, а через минуту Гильерме отразил удар с пенальти игрока «Ахмата» Фелипе Визеу.

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