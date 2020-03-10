Суд обязал Юмтити выплатить € 33 тыс. за ущерб, причинённый арендованному жилью
Суд вынес приговор защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити по делу о нанесении ущерба арендованному жилью, сообщает Mundo Deportivo.
Суд обязал Юмтити выплатить € 33 тыс. в качестве компенсации за причинённый имуществу ущерб. Отмечается, что футболист уже выплатит € 16 тыс. Ранее сообщалось, что владельцы дома, в котором ранее проживал Юмтити, требовали компенсацию в размере € 183 тыс. По словам владельцев, переехав в новое жилище, Юмтити оставил бассейн и паркет в плохом состоянии, а также сломал несколько кранов в доме.
В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, однако результативными действиями отметиться не сумел. «Барселона» набрала в 27 матчах 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры.
Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда
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