Тухель: решение об участии Мбаппе примем в день матча с «Боруссией»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не исключил, что нападающий команды Килиан Мбаппе пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«Мбаппе болеет, у него ангина. Посмотрим, сможет ли он потренироваться во вторник вечером, он не работал в последние два дня. Мы подождём и примем решение по нему в день матча с «Боруссией».
Тьяго Силва тренировался в общей группе, завтра мы решим, сможет ли он сыграть. Все остальные в строю, кроме Андера Эрреры.
Я уже знаю, кого выпущу в стартовом составе. Нам осталось решить, кто будет среди запасных», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.
Матч «ПСЖ» — «Боруссия» состоится завтра, 11 марта. В первой игре немецкий клуб добился победы со счётом 2:1.
Полиция Парижа подтвердила, что матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д пройдёт без зрителей
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