Бригада Карасёва не будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым не будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома», сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе РФС. О причине не сообщается.
Ранее стало известно, что встреча «Севильи» и «Ромы» в Лиге Европы из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт при пустых трибунах.
Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 12 марта, начало — в 20:55 мск. Ответная встреча будет сыграна в Риме на арене «Олимпико» 19 марта.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из числа заражённых выздоровели более 60 тысяч человек.
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