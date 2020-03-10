Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Арены Химки»: мы готовы принять часть игр РПЛ

Гендиректор «Арены Химки»: мы готовы принять часть игр РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев сообщил, что стадион может принять матчи Российской Премьер-Лиги, если они будут перенесены из Москвы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснётся пяти матчей РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020