Гендиректор «Арены Химки»: мы готовы принять часть игр РПЛ

Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев сообщил, что стадион может принять матчи Российской Премьер-Лиги, если они будут перенесены из Москвы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.