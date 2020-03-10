Гендиректор «Арены Химки»: мы готовы принять часть игр РПЛ

Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев сообщил, что стадион может принять матчи Российской Премьер-Лиги, если они будут перенесены из Москвы.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.
«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 марта 2020
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