«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм Хотспур» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Юпамекано, Анхелино, Забитцер, Лаймер, Мукиэле, Вернер, Нкунку, Шик.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Ло Чельсо, Ламела, Моура, Алли.
Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировать ему будут судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Гуильермо Куадра Фернандес.
Первый матч в Лондоне завершился победой немецкой команды со счётом 1:0.
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