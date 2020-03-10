«Валенсия» — «Аталанта»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы «Валенсии» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 23:00 мск.
«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Коклен, Васс, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Родриго Морено, Гамейро
Запасные: Доменек, Флоренци, Гильямон, Собрино, Ли Кан Ин, Черышев, Гедеш.
«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес.
Запасные: Росси, Кастань, Чиборра, Тамез, Малиновский, Муриэль, Сапата.
В первом матче «Аталанта» разгромила «Валенсию» на своём поле со счётом 4:1.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Доступна также текстовая онлайн-трансляция.
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