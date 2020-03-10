Гендиректор «Уфы»: если есть опасность, то лучше играть без зрителей, футбол подождёт

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.



«Конечно, ситуация неприятная, что тут говорить. Это были бы полные трибуны на наших московских матчах. С руководством «Спартака» и ЦСКА пока не связывался. Знаем только, что завтра РФС и РПЛ будут принимать решение. На первый план должна выходить безопасность людей. Если есть хоть какой-то риск, то лучше проводить матчи без зрителей. К тому же непонятно, как определить эти 5 тысяч человек. Лотерею, что ли, проводить? Ну это смешно. Если есть опасность, то футбол подождёт», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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