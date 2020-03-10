Лебедев: китайцы, корейцы и иранцы на футбол в Москве не ходят. Мы русские, мы не болеем!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Чем больше мы обсуждаем эту тему, тем больше паники и раздражения мы вызываем в обществе. Коронавирус на сегодняшний день не более опасен, чем другие заболевания из этой серии. Мэр Москвы принимает адекватные меры, они приняты уже практически во всех европейских странах. Это борьба с распространением болезни. Если мэрия столицы опасается в связи с ростом числа заболеваний и считает, что таким образом она предотвратит распространение данного вируса, то, видимо, всё правильно. Если честно, я этого не понимаю, потому что достаточно спуститься в метро в час пик и увидеть там скопление большего количества людей. Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы, фабрики, школы, университеты. Скажем всем людям сидеть дома, пока весь мир не вылечится. Я не совсем понимаю, причём тут именно футбол? На футболе-то меньше всего шансов чем-то заразиться, потому что он на открытом воздухе.



Не совсем понятно, как будут регулировать пять тысяч человек на футбол? Первые пять тысяч прошли, а остальные нет? Почему тогда именно пять тысяч? Достаточно одного человека, чихнувшего в переполненном вагоне в час пик, и заболеет весь вагон. Мэр Собянин нас успокаивает уже несколько недель, что в Москве заболевших нет, что город борется и всё под контролем. Слушай, мэр, если у тебя всё под контролем, чего ты тогда опасаешься и запрещаешь спортивные мероприятия? В Германии, если я не ошибаюсь, до сих пор не запретили.



Китайцы, корейцы и иранцы на футбол не ходят, туда ходят москвичи. Мы русские, мы не болеем! Логики нет. Либо мэр скрывает данные о том, сколько действительно заболевших, и тогда надо принимать меры, либо просто пытается идти в ногу со временем, что получается не очень. Сейчас речь не о том, кто больше всего пострадает, потому что пострадают все московские клубы и болельщики. У нас, к сожалению, мэрия Москвы часто принимает решения, не подумав. Надо либо запрещать вообще, либо не трогать эту тему и не сеять панику среди жителей Москвы. Хотите сберечь нас от коронавируса? Перестаньте летать в Китай и Корею. А «Аэрофлот» до сих пор летает и каждый день привозит новых людей. В тех условиях, в которых медики вынуждены работать в терминале F, из нескольких тысяч пассажиров в день пропустить одного заболевшего не составит труда», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.