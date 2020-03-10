Что вы думаете о возможном запрете матчей в Москве до 10 апреля?
Сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете в городе всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Таким образом, ограничения коснутся пяти матчей Российской Премьер-Лиги: ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Динамо» — ЦСКА (5 апреля) и «Спартак» — «Уфа» (5 апреля).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что вы думаете о возможном запрете матчей в Москве до 10 апреля?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.
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