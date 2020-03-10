Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был протестирован на наличие в организме китайского коронавируса COVID-19 в связи с болями в горле, сообщает «твиттер» RMC Sport.
По сведениям источника, тест показал отрицательный результат. Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что у футболиста ангина. Решение об участии игрока в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» будет принято в день игры. Матч состоится завтра, 11 марта.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 145 млн. В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провёл 20 матчей в чемпионате Франции, забил 18 голов и отдал семь результативных передач.
Холанд: Мбаппе — выдающийся игрок
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