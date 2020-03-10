Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.



«По большому счёту большой ближайший матч в Москве — это только ЦСКА — «Зенит». Как там всё будет работать, пока не знаю. Не перебор ли — такие меры? Если вы хотите подхватить вирус и, не дай бог, умереть, то можете и дальше ходить на футбол. Но когда есть такая угроза, то лучше предупредить ситуацию, чем расхлёбывать последствия. В Италии тоже всё так начиналось, но где гарантия, что все люди, которые приехали из Европы, не могут вас заразить?



Страдать в основном будут только болельщики «Спартака», ведь у них выкуплено больше пяти тысяч абонементов. Как выкрутится клуб в этой ситуации, непонятно. Надо было запрещать все матчи, как в Италии. Получается, что и условия у команд неравные: в Москве ходить нельзя, а в регионах — пожалуйста. И неужели вы думаете, что болельщики из Москвы не поедут в регионы? Тогда, наверное, надо вообще запрещать матчи со зрителями по всей России. А сейчас у нас только половинчатое решение», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Лебедев: китайцы, корейцы и иранцы на футбол в Москве не ходят. Мы русские, мы не болеем!